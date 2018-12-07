2018-12-08T15:33:24+03:00
Общество

94 тысячи тонн: В Крыму собрали весь урожай яблок

Больше всего - в Красногвардейском районе
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму собрали 95 тонн яблок. Фото: пресс-службе Минсельхоза Республики КрымВ Крыму собрали 95 тонн яблок. Фото: пресс-службе Минсельхоза Республики Крым
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В Крыму собрали весь урожай яблок. Всего удалось убрать с площади более 3 тысяч гектаров около 94 тысяч тонн этих фруктов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

По сравнению с прошлым годом показатели валового сбора увеличены более, чем в два раза.

- В 2017 году он составил 45 тысяч тонн, - отметил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что в 2018 году Красногвардейский район собрал больше, чем в 2017 году - 46 тысяч тонн, и оказался на первом месте в регионе по валовому сбору.

А вот второе место занял Бахчисарайский, третье - Нижнегорский район, с показателями, соответственно, 17 590 и 17 073 тонны.

Напомним, в Крыму в этом году собрали 67 тысяч винограда. Это на 1 процент больше, чем в 2017 году.

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