В Севастополе в 2019 году отремонтируют 100 км автомобильных дорог
В Севастополе в следующем году собираются основательно взяться за дороги. Отремонтировать планируют 100 километров дорог, это на 40% больше, чем в 2018 году.
- Если в этом году делаем около 60 км дорог разными видами ремонта, то в планах на 2019 год - порядка 100 км. Сейчас темпы ремонта сдерживаются мощностями подрядных организаций и ГБУ «Севастопольский Автодор». Поэтому, мы будем дополнительно оснащать учреждение необходимой техникой, - говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Ремонт проходит во всех районах города. К примеру, на Северной стороне приводят в порядок улицы Михайловскую, Морских Пехотинцев, Энергетиков.
- Проект капремонта улицы Морских Пехотинцев предполагает полную замену асфальтового покрытия и бордюров, устройство водостоков, прокладку тротуаров, сетей наружного освещения и газоснабжения, установку искусственных неровностей и дорожных знаков, а также 2 автобусных остановок с автопавильонами на участке 700 метров, - уточнили в правительстве.
На улице Михайловская заменят асфальт, обустроят тротуары, проведут наружное освещение. На улице Энергетиков также меняют дорожное покрытие и бордюры, укрепляют обочины щебеночно-песчаной смесью.
В следующем году планируется продолжить ремонт улицы до бухты Матюшенко.