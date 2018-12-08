2018-12-08T12:24:21+03:00
Общество

В Севастополе в 2019 году отремонтируют 100 км автомобильных дорог

Для сравнения, до конца этого года приведут в порядок 60 километров дорожного покрытия
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ремонт сейчас проходит во всех районах города.Ремонт сейчас проходит во всех районах города.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе в следующем году собираются основательно взяться за дороги. Отремонтировать планируют 100 километров дорог, это на 40% больше, чем в 2018 году.

- Если в этом году делаем около 60 км дорог разными видами ремонта, то в планах на 2019 год - порядка 100 км. Сейчас темпы ремонта сдерживаются мощностями подрядных организаций и ГБУ «Севастопольский Автодор». Поэтому, мы будем дополнительно оснащать учреждение необходимой техникой, - говорит губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ремонт проходит во всех районах города. К примеру, на Северной стороне приводят в порядок улицы Михайловскую, Морских Пехотинцев, Энергетиков.

- Проект капремонта улицы Морских Пехотинцев предполагает полную замену асфальтового покрытия и бордюров, устройство водостоков, прокладку тротуаров, сетей наружного освещения и газоснабжения, установку искусственных неровностей и дорожных знаков, а также 2 автобусных остановок с автопавильонами на участке 700 метров, - уточнили в правительстве.

На улице Михайловская заменят асфальт, обустроят тротуары, проведут наружное освещение. На улице Энергетиков также меняют дорожное покрытие и бордюры, укрепляют обочины щебеночно-песчаной смесью.

В следующем году планируется продолжить ремонт улицы до бухты Матюшенко.

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