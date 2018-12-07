Александр Розенбаум встретился со спасенной им девушкой

7 Дек. 21:54 2018-12-07T21:55:56+03:00

Оказалось, что у нее порок сердца

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Перед началом своего концерта в Севастополе российский певец Александр Розенбаум встретился с пассажиркой самолета, которой он накануне оказал первую медицинскую помощь.

Эту встречу запечатлили на камеры очевидцы и все те, кто неустанно следил за судьбой пострадавшей.

Российский исполнитель рассказал, что девушка переволновалась из-за того, что опоздала на самолет.

- Она переволновалась, опоздала на самолет. Еще и недолечилась, ушла на послеоперационном периоде. У нее был плохой пульс, загнала давление, и в результате - обморок, - рассказал Розенбаум.

Оказалось, что у пассажирки рейса "Москва-Симферополь" болезнь - порок сердца.

- Вы тогда меня успокоили. Смотрю на вас и вижу только вас, - дополнила спасенная Розенбаумом девушка.

Напомним, во время полета одной из пассажирок в эконом-классе на рейсе "Москва-Симферополь" стало плохо. Женщина потеряла сознание, и бортпроводница объявила по громкой связи, что нужен врач. Тогда из бизнес-класса вышел Розенбаум и оказал необходимую помощь.