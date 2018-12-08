2018-12-08T18:39:10+03:00
Общество

В Крыму на Новый год ждут 150 тысяч туристов

Полуостров на втором месте среди самых популярных новогодних направлений
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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С начала года в Крыму уже отдохнули больше 6,4 миллиона туристов.С начала года в Крыму уже отдохнули больше 6,4 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На новогодние праздники Крым рассчитывает принять 150 тысяч туристов.

- Бронировать номера в отелях на зимние каникулы отдыхающие начали еще летом. На Новый год ждет 150 тысяч туристов. На прошлые праздники приняли 100 тысяч, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По данным онлайн сервиса бронирования Biletix, Крым на втором месте среди самых популярных новогодних направлений в России после Сочи. По данным Ростуризма, полуостров на третьем месте. Обогнали его Сочи и Москва.

Напомним, сколько стоит отметить праздник в Крыму. Цены на отели, домики в горах, советы как сэкономить и где развлечься.

Цифры

С начала года Крым принял больше 6,4 миллиона туристов, до конца декабря власти надеются, что эта цифра вырастет до 7 миллионов.

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