В Крыму на Новый год ждут 150 тысяч туристов
На новогодние праздники Крым рассчитывает принять 150 тысяч туристов.
- Бронировать номера в отелях на зимние каникулы отдыхающие начали еще летом. На Новый год ждет 150 тысяч туристов. На прошлые праздники приняли 100 тысяч, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
По данным онлайн сервиса бронирования Biletix, Крым на втором месте среди самых популярных новогодних направлений в России после Сочи. По данным Ростуризма, полуостров на третьем месте. Обогнали его Сочи и Москва.
Напомним, сколько стоит отметить праздник в Крыму. Цены на отели, домики в горах, советы как сэкономить и где развлечься.
Цифры
С начала года Крым принял больше 6,4 миллиона туристов, до конца декабря власти надеются, что эта цифра вырастет до 7 миллионов.
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»