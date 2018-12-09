2018-12-09T09:11:17+03:00
Общество

В Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажки

Надзорное ведомство понудило ООО «Городская управляющая компания № 1» дать тепло в квартиры
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителям Керчи пришлось идти в прокуратуру, чтобы в доме стало тепло.Жителям Керчи пришлось идти в прокуратуру, чтобы в доме стало тепло.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Жителям Керчи, чтобы в их квартирах стал тепло, пришлось искать поддержку у сотрудников прокуратуры.

Надзорное ведомство г. Керчи проверило жалобу жильцов дома улица Ульяновых, 1, на ледяные батареи.

- В доме не обеспечивается нормативная температура воздуха в жилых помещениях, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Оказалось, что все проблема в том, что управляющая компания установила слишком узкие трубы теплоснабжения.

Жители многоэтажки обращались в управляющую компанию – ООО «Городская управляющая компания № 1» с жалобами на холод, но те никак не реагировали.

После того, как прокурор города объявил гендиректору УК предостережение, сотрудники компании зашевелись и в многоэтажке заменили трубы.

В Симферополе и вовсе зимой начали ремонтировать отопление в детском дневном стационаре: срезали все батареи и оставили четырехэтажное здание без тепла.

На проспекте Победы, что в столице региона , проблемы с теплом испытывали жители девятиэтажки.

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