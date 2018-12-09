В Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажки
Жителям Керчи, чтобы в их квартирах стал тепло, пришлось искать поддержку у сотрудников прокуратуры.
Надзорное ведомство г. Керчи проверило жалобу жильцов дома улица Ульяновых, 1, на ледяные батареи.
- В доме не обеспечивается нормативная температура воздуха в жилых помещениях, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Оказалось, что все проблема в том, что управляющая компания установила слишком узкие трубы теплоснабжения.
Жители многоэтажки обращались в управляющую компанию – ООО «Городская управляющая компания № 1» с жалобами на холод, но те никак не реагировали.
После того, как прокурор города объявил гендиректору УК предостережение, сотрудники компании зашевелись и в многоэтажке заменили трубы.
В Симферополе и вовсе зимой начали ремонтировать отопление в детском дневном стационаре: срезали все батареи и оставили четырехэтажное здание без тепла.
На проспекте Победы, что в столице региона , проблемы с теплом испытывали жители девятиэтажки.