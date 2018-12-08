Аэропорт «Симферополь» 10 декабря встретит 5-миллионного пассажира

8 Дек. 19:57 2018-12-08T20:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту «Симферополь» 10 декабря встретят 5-миллионного пассажира. Кто станет юбилейным гостем, пока не известно. Его выберет специальная программа подсчета пассажиров.

Счастливчика будут встречать с подарками. Ориентировочно он прилетит в Крым в 13.30.

Напомним, в ноябре количество пассажиров в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 9%. Воздушная гавань приняла более 230 тысячи человек.

На прилет аэропорт обслужил 108 тысяч человек, что на 7% больше, чем в 2017 году. На вылет в ноябре обслужено 122 720 пассажиров, на 11% больше, чем в ноябре 2017 года, когда аэропорт отправил 110 718 человек.