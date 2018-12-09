В Крыму четыре человека погибли в ДТП

9 Дек. 09:42 2018-12-09T12:33:25+03:00

Смертельное ДТП случилось на затяжном спуске в Бахчисарайском районе. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Трагедия произошла в Бахчисарайском районе на затяжном спуске

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На Крымском полуострове авария унесли жизни четырех человек: легковая иномарка попала в дорожно-транспортное происшествие в Бахчисарайском районе.

В информации пресс-службы МВД по республике Крым идет речь о том, что автомобиль Фольскваген Пассат двигался по затяжному спуску, но вылетел за границы проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Сила удара была таковой, что из пяти человек, находившихся в салоне машины, четверо получили смертельные травы.

Жизни лишились двое мужчин - 40 и 33 лет, и двое 31-летних женщин.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Специалисты устанавливают все подробности и причины этого серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в темное время суток.

Авария на автодороге «Керчь-Феодосия» тоже случилась, когда было темно. Здесь столкнулись легковой автомобиль Ниссан и грузовик Газель. Пострадавшие есть, но обошлось без жертв.