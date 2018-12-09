В Крыму четыре человека погибли в ДТП
На Крымском полуострове авария унесли жизни четырех человек: легковая иномарка попала в дорожно-транспортное происшествие в Бахчисарайском районе.
В информации пресс-службы МВД по республике Крым идет речь о том, что автомобиль Фольскваген Пассат двигался по затяжному спуску, но вылетел за границы проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Сила удара была таковой, что из пяти человек, находившихся в салоне машины, четверо получили смертельные травы.
Жизни лишились двое мужчин - 40 и 33 лет, и двое 31-летних женщин.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.
Специалисты устанавливают все подробности и причины этого серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в темное время суток.
Авария на автодороге «Керчь-Феодосия» тоже случилась, когда было темно. Здесь столкнулись легковой автомобиль Ниссан и грузовик Газель. Пострадавшие есть, но обошлось без жертв.