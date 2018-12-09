Оператор Керченской паромной переправы продолжит работу

9 Дек. 10:26 2018-12-09T10:38:43+03:00

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Компания ООО «Морская дирекция», которое отвечает за Керченскую паромную переправу, не прекратит свою деятельность . Власти Республики Крым обнародовали соответствующее распоряжение на официальном на сайте крымского правительства.

- Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 января 2018 года № 8-р «О ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция», - говориться в документе, который завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Необходимость в паромной переправе сушественно уменьшилась после начала автомобильного движения по Крымскому мосту. Старт движению был дан 15 мая, когда за руль КамАЗа сел президент РФ. Владимир Путин возглавил колонну из трех десятков мощных грузовиков и испытал на прочность Крымский мост. Дорога от Краснодарского края до Керчи занял всего 16 минут.

"Комсомольская правда. Крым" тоже в первых рядах протестировала новенький мост.