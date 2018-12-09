2018-12-09T10:38:43+03:00
Общество

Оператор Керченской паромной переправы продолжит работу

Крымские власти отменили ликвидацию ООО «Морская дирекция»
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Крыму передумали закрывать компанию, отвечающую за Керченскую переправу.В Крыму передумали закрывать компанию, отвечающую за Керченскую переправу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Компания ООО «Морская дирекция», которое отвечает за Керченскую паромную переправу, не прекратит свою деятельность . Власти Республики Крым обнародовали соответствующее распоряжение на официальном на сайте крымского правительства.

- Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 января 2018 года № 8-р «О ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция», - говориться в документе, который завизировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Необходимость в паромной переправе сушественно уменьшилась после начала автомобильного движения по Крымскому мосту. Старт движению был дан 15 мая, когда за руль КамАЗа сел президент РФ. Владимир Путин возглавил колонну из трех десятков мощных грузовиков и испытал на прочность Крымский мост. Дорога от Краснодарского края до Керчи занял всего 16 минут.

"Комсомольская правда. Крым" тоже в первых рядах протестировала новенький мост.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов