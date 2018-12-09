2018-12-09T11:42:32+03:00
Общество

Центр Симферополя остался без воды

Произошла аварийная "отключка"
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителям столицы РК нужно всегда иметь запас воды.Жителям столицы РК нужно всегда иметь запас воды.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 9 декабря, в центре столицы Республики Крым пересохли водопроводные краны.

Информация от ГУП РК «Вода Крыма» поясняет, что воскресная «отключка» не была запланирована и она произошла из-за аварии на водопроводе в районе улицы Чехова и Севастопольская.

В итоге без воды остался практически весь Старый город. Набраться терпения придется тем, кто живет в районах: от улицы Севастопольская от переулка Гренажного до ЦУМа, ул. Тарабукина, ул. Кр. Партизан, ул. Батурина, ул. Субхи, пер. Днепропетровский, ул. Ефремова, ул. Красноармейская, ул. Нестерова, пр. Кирова от центрального рынка до пл. Советской, ул. Полигонная, ул. Неапольская, ул. Братская.

Когда появится вода непонятно.

Симферополь, нужно отметить, хоть и столичный город, но здесь очень часто отключают свет, воду, есть проблемы с теплоснабжением жилых домов и даже детского лечебного учреждения - дневного стационара. Капитальный же ремонт дорог, которые доставляет массу неудобств автолюбителям и пешеходам, стал и вовсе притчей во языцех.

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