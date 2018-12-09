2018-12-09T12:58:21+03:00
Общество

Во вторник на Крымском полуострове похолодает

Столбик термометра опустится на 5-6 градусов
Галина КОВАЛЕНКО
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Симферополь накроет холодный атмосферный фронт.Симферополь накроет холодный атмосферный фронт.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В ближайшие дни по прогнозам синоптиков на полуострове станет прохладнее. Воскресенье и понедельник будет еще тепло, а затем зима начнет показывать свой характер.

- Воздух средиземноморья принесет на полуостров в воскресенье и в начале рабочей недели потепление : столбики термометров ночью поднимутся до 0…+5°, а днем до +5…+11°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Во вторник, 11 декабря, южный циклон вместе с холодным атмосферным фронтом принесут на полуостров ненастную погоду.

Крымские синоптики обещаю дожди, вплоть до ливня, усиление восточного, юго-восточного с переходом на северо-западный ветра до 15-22 м/с.

В итоге температура воздуха после прохождения фронта вполне возможно понизится на 5-6 градусов.

Сегодня, 9 декабря, в Симферополе температура воздуха днем +7…+9°.

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