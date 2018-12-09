2018-12-09T13:34:39+03:00
Общество

В Крыму на пляже «Артек» в 10 метрах от берега нашли авиабомбу

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пятиметровой глубине
Галина КОВАЛЕНКО
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В Гурзуфе на пляже «Артека» в десяти метрах от берега на глубине пять метров нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Под слоем воды, ила и песка, ждала своего часа авиационная бомба ФАБ-50.

- Идентификацией и обезвреживанием боеприпаса занялись специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специальный морской отряд ГУ МЧС России по Республике Крым», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Взрывоопасный предмет, весивший порядка 55 килограммов, осторожно извлекли из воды, отвезли подальше в Черное море и взорвали на рассстоянии 200 метров от берега.

Вся операция прошла спокойно, по плану, без ЧП,

Такие находки не редкость на Крымском полуострове. Севастопольские спасатели даже сняли ролик о том, как обезвредили снаряды, найденные в Стрелецкой бухте.

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