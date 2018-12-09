«Крымтеплокоммунэнерго» заставили простить долг за тепло жителю Партенита
Прокуратура города Алушты проверила жалобу жителя дома по улице Фрунзенское шоссе в поселке Партенит о нарушении его прав.
- Установлено, что филиалом ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный» заявителю начисляется плата за отопление жилого помещения, - сообщает прокуратура РК. - При этом в квартире отсутствует центральное отопление.
Надзорный орган увидел, что компания не поставляет тепло в квартиру и поэтому платить не за что.
- Ввиду необоснованного начисления платы за теплоснабжение прокурор города внес в адрес филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный» представление, - отмечают в ведомстве.
Компании пришлось простить крымчанину несуществующие долги за отопление квартиры – задолженность за ним больше не числится.
К работе ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» высказывали претензии и жители Симферополя: весь ноябрь замерзали в своих квартирах горожане на проспекте Победы, 68.