«Крымтеплокоммунэнерго» заставили простить долг за тепло жителю Партенита

9 Дек. 13:55 2018-12-09T14:06:50+03:00

В Партените смогли поставить «Крымтеплокоммунэнерго» на место. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Крымчанин с помощью прокуратуры доказал, что в доме просто нет центрального отопления

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Алушты проверила жалобу жителя дома по улице Фрунзенское шоссе в поселке Партенит о нарушении его прав.

- Установлено, что филиалом ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный» заявителю начисляется плата за отопление жилого помещения, - сообщает прокуратура РК. - При этом в квартире отсутствует центральное отопление.

Надзорный орган увидел, что компания не поставляет тепло в квартиру и поэтому платить не за что.

- Ввиду необоснованного начисления платы за теплоснабжение прокурор города внес в адрес филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный» представление, - отмечают в ведомстве.

Компании пришлось простить крымчанину несуществующие долги за отопление квартиры – задолженность за ним больше не числится.

К работе ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» высказывали претензии и жители Симферополя: весь ноябрь замерзали в своих квартирах горожане на проспекте Победы, 68.