В Красноперекопске пять человек пострадали в ДТП

9 Дек. 18:45 2018-12-09T19:59:28+03:00

В аварии пострадали машины и люди. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

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В 10-ом микрорайоне города Красноперекопска, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и отечественного автомобиля. В итоге различные травмы получили пять человек, среди которых есть и несовершеннолетние.

- Автомобиль «ВАЗ-2110» совершил столкновение с автомобилем «Mazda 6», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росии по РК. - В результате ДТП пострадало 5 человек из них 2-е детей.

Крымским спасателям даже пришлось применять специнструмент, чтобы вытащить водителя «десятки» из покореженного салона автомобиля.

Пострадавшего передали под опеку сотрудников скорой медицинской помощи, которые отвезли его в больницу. Водитель и пассажиры автомобиля иномарки по предварительным данным, получили ссадины и ушибы.

Авария, произошедшая недавно в Бахчисарайском районе, стала настоящей трагедией: жизни лишились четыре человека. Погибли мужчины - 40 и 33 лет, и две 31-летних женщины. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на затяжном спуске, слетел с дороги и врезался в дерево.