2018-12-09T19:39:43+03:00
Общество

Центр наркологии в Крыму допустил нарушений на 3 миллиона рублей

Медики допустили неправомерные расходы и неэффективное использование средств и имущества
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крымском Научно-практическом центре наркологии подвели итоги ревизии с 1 января 2015 по 31 августа 2018. Специалисты проверяли, куда идут деньги, выделенные из регионального бюджета.

«Установлены нарушения закона и иных нормативных правовых актов на общую сумму 2,95 млн руб., в том числе неправомерные расходы составили 594,8 тыс. руб., неэффективное использование средств и имущества – 495,4 тыс. руб. и прочие нарушения на сумму 1,8 млн руб.» - говорится в сообщении Службы финансового надзора Республики Крым.

Выяснилось, что Центром наркологии, например, с нарушением действующего закона начислена заработная плата, стимулирующие выплаты, завышена стоимость выполненных работ по капитальному ремонту и другие недочеты.

Руководству направлено представление и предписание. Также итоги ревизии направлены в региональную прокуратуру, инспекцию по труду и другие ведомства.

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