2018-12-10T07:22:24+03:00
Общество

В Крыму 10 декабря до +12 градусов

Будет дождь
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 10 декабря будет дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12, местами до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +9 градусов.

В Севастополе будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.

На ЮБК также будет облачно с прояснениями. Местами будет дождь. Температура воздуха днем будет до +11 градусов.

В Керчи 10 декабря синоптики прогнозируют дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов