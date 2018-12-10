В Крыму 10 декабря до +12 градусов

10 Дек. 07:22 2018-12-10T07:22:24+03:00

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В Крыму 10 декабря будет дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12, местами до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +9 градусов.

В Севастополе будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.

На ЮБК также будет облачно с прояснениями. Местами будет дождь. Температура воздуха днем будет до +11 градусов.

В Керчи 10 декабря синоптики прогнозируют дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.