В Крыму 10 декабря до +12 градусов
В Крыму 10 декабря будет дождливая погода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12, местами до 15 метров в секунду.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +9 градусов.
В Севастополе будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.
На ЮБК также будет облачно с прояснениями. Местами будет дождь. Температура воздуха днем будет до +11 градусов.
В Керчи 10 декабря синоптики прогнозируют дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем до +11 градусов.
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