В Симферополе устранили крупную аварию на водоводе

10 Дек. 09:26 2018-12-10T09:26:28+03:00

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Крупную аварию на водоводе в Симферополе удалось устранить, сообщил директор филиала крымской столицы предприятия "Вода Крыма" Роман Восколупов.

- Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети, - сказал Восколупов.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, центр Симферополя остался без воды. Это произошло из-за аварии на водоводе на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. В итоге без воды остался практически весь микрорайон «Старый город».

А при устранении аварии случилась трагедия: погиб мастер «Воды Крыма». Сотрудник компании упал в воронку, где было много воды и его сверху накрыло плитой. У него остались трое детей. Сейчас идет расследование этого несчастного случая.