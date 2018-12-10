В Симферополе устранили крупную аварию на водоводе
Крупную аварию на водоводе в Симферополе удалось устранить, сообщил директор филиала крымской столицы предприятия "Вода Крыма" Роман Восколупов.
- Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети, - сказал Восколупов.
Напомним, в воскресенье, 9 декабря, центр Симферополя остался без воды. Это произошло из-за аварии на водоводе на пересечении улиц Чехова и Севастопольской. В итоге без воды остался практически весь микрорайон «Старый город».
А при устранении аварии случилась трагедия: погиб мастер «Воды Крыма». Сотрудник компании упал в воронку, где было много воды и его сверху накрыло плитой. У него остались трое детей. Сейчас идет расследование этого несчастного случая.