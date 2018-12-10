В Симферополе запустили 44 новых автобуса

10 Дек. 09:36 2018-12-10T09:36:53+03:00

Они курсируют по маршрутам №50, 67, 93 и 6

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В Симферополе 10 декабря на маршруты вышли 44 новых автобуса большой вместимости. 6 приобретенных для МУП «Горавтотранс» автобусов остаются в резерве.

- Автобусы будут курсировать по маршрутам №50 «Аэропорт «Заводское» - Давыдовка» и №67 «Птицефабрика «Южная» - МРЭО». Кроме того, восстановлен маршрут №108 (теперь от носит №93) «ул. Нестерова - мкрн. Льдозаводское», куда вышли автобусы средней вместимости, - сообщила исполняющая обязанности главы администрации Наталья Маленко.

По ее словам, продлен маршрут автобуса №6 – теперь он следует от городского кладбища Абдал и до верхней Пневматики. Раньше его конечная точка была Центральный рынок. Пассажиров будет возить автобус большой вместимости «Нефаз». В дальнейшем путь маршрута планируют продлить до села Живописное.

По словам Маленко, администрация города продолжит обновлять автобусный парк города.

В следующем году планируют выделить 1 миллиард рублей на закупку 100 автобусов большой вместимости.