2018-12-10T09:36:53+03:00
Общество

В Симферополе запустили 44 новых автобуса

Они курсируют по маршрутам №50, 67, 93 и 6
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Маршрут №6 будет следовать до верхней Пневматики. Фото: Наталья Маленко/FacebookМаршрут №6 будет следовать до верхней Пневматики. Фото: Наталья Маленко/Facebook
Изменить размер текста:

В Симферополе 10 декабря на маршруты вышли 44 новых автобуса большой вместимости. 6 приобретенных для МУП «Горавтотранс» автобусов остаются в резерве.

- Автобусы будут курсировать по маршрутам №50 «Аэропорт «Заводское» - Давыдовка» и №67 «Птицефабрика «Южная» - МРЭО». Кроме того, восстановлен маршрут №108 (теперь от носит №93) «ул. Нестерова - мкрн. Льдозаводское», куда вышли автобусы средней вместимости, - сообщила исполняющая обязанности главы администрации Наталья Маленко.

По ее словам, продлен маршрут автобуса №6 – теперь он следует от городского кладбища Абдал и до верхней Пневматики. Раньше его конечная точка была Центральный рынок. Пассажиров будет возить автобус большой вместимости «Нефаз». В дальнейшем путь маршрута планируют продлить до села Живописное.

По словам Маленко, администрация города продолжит обновлять автобусный парк города.

В следующем году планируют выделить 1 миллиард рублей на закупку 100 автобусов большой вместимости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов