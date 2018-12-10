На объездной в Симферополе произошло смертельное ДТП: погибла девушка

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-10T10:22:14+03:00

Она не справилась с управлением

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В Симферополе на Ялтинской объездной произошла смертельная авария. Там погибла девушка-водитель, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым».

Как рассказали свидетели аварии, в районе улицы Луговой водитель легкового автомобиля Honda Civic не справилась с управлением и врезалась в машину марки Skoda.

Водитель не справилась с управлением. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров

Девушка получила травмы несовместимые в жизнью.

- Как они там ударились, трудно сказать, но печально это, на ровном месте кто-то потерял близкого человека , - написал пользователь Владимир.

- Civic сворачивала в Луговое, а Skoda стопроцентов шла по полосе, предназначенной для поворота направо, но поехала прямо - свободно же. Вот и врезался в бок. Я там каждый день такое наблюдаю, - высказал свое мнение Константин.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».