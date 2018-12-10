2018-12-10T10:22:14+03:00
Происшествия

На объездной в Симферополе произошло смертельное ДТП: погибла девушка

Она не справилась с управлением
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Смертельная авария в Симферополе. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей ВладимировСмертельная авария в Симферополе. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров
Изменить размер текста:

В Симферополе на Ялтинской объездной произошла смертельная авария. Там погибла девушка-водитель, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым».

Как рассказали свидетели аварии, в районе улицы Луговой водитель легкового автомобиля Honda Civic не справилась с управлением и врезалась в машину марки Skoda.

Водитель не справилась с управлением. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров

Водитель не справилась с управлением. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров

Девушка получила травмы несовместимые в жизнью.

- Как они там ударились, трудно сказать, но печально это, на ровном месте кто-то потерял близкого человека , - написал пользователь Владимир.

- Civic сворачивала в Луговое, а Skoda стопроцентов шла по полосе, предназначенной для поворота направо, но поехала прямо - свободно же. Вот и врезался в бок. Я там каждый день такое наблюдаю, - высказал свое мнение Константин.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов