2018-12-10T10:22:14+03:00
Происшествия

На объездной в Симферополе произошло смертельное ДТП: погибла девушка

Она не справилась с управлением
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Смертельная авария в Симферополе. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей ВладимировСмертельная авария в Симферополе. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров
Изменить размер текста:

В Симферополе на Ялтинской объездной произошла смертельная авария. Там погибла девушка-водитель, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым».

Как рассказали свидетели аварии, в районе улицы Луговой водитель легкового автомобиля Honda Civic не справилась с управлением и врезалась в машину марки Skoda.

Водитель не справилась с управлением. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров

Водитель не справилась с управлением. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Сергей Владимиров

Девушка получила травмы несовместимые в жизнью.

- Как они там ударились, трудно сказать, но печально это, на ровном месте кто-то потерял близкого человека , - написал пользователь Владимир.

- Civic сворачивала в Луговое, а Skoda стопроцентов шла по полосе, предназначенной для поворота направо, но поехала прямо - свободно же. Вот и врезался в бок. Я там каждый день такое наблюдаю, - высказал свое мнение Константин.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и «скорой помощи».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изношенность сетей стала причиной аварии на водоводе в Симферополе
3 миллиона пассажиров за 11 месяцев перевезла Крымская железная дорога
Украинец пытался провезти в Крым психотропные вещества
В Сакском районе нашли мертвым 39-летнего мужчину
Восстановили геодезическую сеть: Военные топографы исследовали Крым
В Симферополе свет отключили на 16 улицах
В Симферополе запустили 44 новых автобуса
В Симферополе устранили крупную аварию на водоводе
В Крыму 10 декабря до +12 градусов
Центр наркологии в Крыму допустил нарушений на 3 миллиона рублей
В Красноперекопске пять человек пострадали в ДТП
«Крымтеплокоммунэнерго» заставили простить долг за тепло жителю Партенита
В Крыму на пляже «Артек» в 10 метрах от берега нашли авиабомбу
Во вторник на Крымском полуострове похолодает
Центр Симферополя остался без воды
Оператор Керченской паромной переправы продолжит работу
В Крыму четыре человека погибли в ДТП
В Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажки
Погода в Крыму на 9 декабря: переменная облачность и тепло до +10
Аэропорт «Симферополь» 10 декабря встретит 5-миллионного пассажира