2018-12-10T12:54:25+03:00
Общество

Восстановили геодезическую сеть: Военные топографы исследовали Крым

Они изучили 27 тысяч квадратных метров
Александра КОРШУНОВА
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Военные восстановили геодезическую сеть Крыма. Всего они обследовали 1,3 тысячи пунктов, а 600 из них - в 2018 году, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Для того, чтобы наиболее точно провести все расчеты, геодезисты пользовались навигационной аппаратурой «Орион».

- Она показала себя с наилучшей стороны при эксплуатации в экстремальных условиях, – сообщил начальник топографической службы штаба Южного военного округа полковник Сергей Павленко.

Также исследования проводились с помощью навигационного комплекса на базе автомобиля КАМАЗ. Так удалось проложить маршруты по асфальтовым дорогам и по пересеченной местности.

Всего в ходе выполнения работ по восстановлению пунктов топогеодезической сети в Крыму геодезисты обследовали около 27 тысяч квадратных метров.

СПРАВКА "КП"

Геодезическая сеть - это сеть специально обозначенных точек земной поверхности. Их положение определено в общей для них системе геодезических координат.

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