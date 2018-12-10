2018-12-10T11:58:37+03:00
Происшествия

В Сакском районе нашли мертвым 39-летнего мужчину

Его тело обнаружили в лимане
Александра КОРШУНОВА
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В Сакском районе Крыма накануне произошло чрезвычайное происшествие. Там нашли мертым 39-летнего мужчину, местного жителя.

- Между поселками Штормовое и Поповка в лимане обнаружено тело человека. Туда сразу выехали экстренные службы. Они и вытащили тело мужчины из воды и передали его полицейским, - сообщил компетентный источник «Комсомольской правде - Крым».

Сейчас по этому делу проводится проверка, а в обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.

На выходных в Крыму произошло еще одно трагическое событие. При ремонте водовода в Симферополе погиб рабочий "Воды Крыма" Леонид Кондрашечкин. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Сообщается, что он упал в воронку, гду было много воды, и его накрыло плитой. К сожалению, достать мужчину не смоги. Все это произошло поздней ночью.

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