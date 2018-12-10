2018-12-10T12:21:21+03:00
Общество

Украинец пытался провезти в Крым психотропные вещества

Их нашла служебная собака
Александра КОРШУНОВА
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Украинец, который прибыл на пункт пропуска «Джанкой», на микроавтобусе марки Mercedes пытался провезти на полуостров психотропные вещества.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, служебная собака нашла у него 25 ампул предположительно обезболивающего опиоидного средства «Налбуфин».

- Этот препарат включен в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен, - добавили в пресс-службе.

Оказалось, что житель Днепропетровска хотел их спрятать: ампулы лежали под передним пассажирским сиденьем в коробке из-под инструментов.

Лекарства у него изъяли и передали на экспертизу. Там подтвердилось, что это - препарат «Налбуфин».

Жителя задержали и передали правоохранительным органам. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Ему может грозить крупный штраф или лишение свободы.

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