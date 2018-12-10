2018-12-10T13:03:15+03:00
Общество

3 миллиона пассажиров за 11 месяцев перевезла Крымская железная дорога

Их них 239 тысяч - в ноябре
Александра КОРШУНОВА
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За 11 месяцев Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажировЗа 11 месяцев Крымская железная дорога перевезла почти 3 миллиона пассажировФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С января по ноябрь Крымская железная дорога перевезла 2,9 миллиона пассажиров. Из них 239 тысяч воспользовались ее услугами в ноябре, сообщили в пресс-службе КЖД.

Доходы от пассажирских пригородных перевозок увеличились на 7,9%, в том числе в ноябре – на 6,8%.

Также за 11 месяцев на станциях погрузили 1,7 тысячи тонн грузов. В ноябре - 93,4 тысячи тонн.

Кроме того, сейчас на железнодорожном полотне продолжаются ремонтные работы.

- Капитальный ремонт удалось выполнить на 48 километрах. В целом работы прошли на 61 километрах дорожного полотна, - добавили в пресс-службе железной дороги.

А с начала года сотрудники отремонтировали еще и 2516 вагонов.

Что касается заработной платы, то у рабочих она составляет 33 тысячи рублей. Это выше аналогичного периода прошлого года на 2,7 тысячи рублей или 8,9%.

Кстати, теперь покупать билеты на электрички в Крыму можно с помощью банковской карты. Нововведение стартует с 15 декабря.

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