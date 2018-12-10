3 миллиона пассажиров за 11 месяцев перевезла Крымская железная дорога
С января по ноябрь Крымская железная дорога перевезла 2,9 миллиона пассажиров. Из них 239 тысяч воспользовались ее услугами в ноябре, сообщили в пресс-службе КЖД.
Доходы от пассажирских пригородных перевозок увеличились на 7,9%, в том числе в ноябре – на 6,8%.
Также за 11 месяцев на станциях погрузили 1,7 тысячи тонн грузов. В ноябре - 93,4 тысячи тонн.
Кроме того, сейчас на железнодорожном полотне продолжаются ремонтные работы.
- Капитальный ремонт удалось выполнить на 48 километрах. В целом работы прошли на 61 километрах дорожного полотна, - добавили в пресс-службе железной дороги.
А с начала года сотрудники отремонтировали еще и 2516 вагонов.
Что касается заработной платы, то у рабочих она составляет 33 тысячи рублей. Это выше аналогичного периода прошлого года на 2,7 тысячи рублей или 8,9%.
Кстати, теперь покупать билеты на электрички в Крыму можно с помощью банковской карты. Нововведение стартует с 15 декабря.