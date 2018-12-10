2018-12-10T13:43:38+03:00
Общество

Изношенность сетей стала причиной аварии на водоводе в Симферополе

26 лет никто за ними не следил
Александра КОРШУНОВА
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Сети за украинский период износлисьСети за украинский период износлисьФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Главной причиной аварии на водоводе в Симферополе стала изношенность сетей. Им не уделялось должное внимание в украинский период, сообщила и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

- Это одна из серьезных проблем Симферополя - сети не выдерживают никакой критики, их надо было менять давно. Но если 26 лет не вкладывалось ничего, не возьмутся с неба новые сети, поэтому происходят аварии, - подчеркнула Маленко.

Напомним, крупная авария на водоводе в крымской столице 9 декабря оставила без водоснабжения центральные улицы города и практически весь районо «Старый город». Ее удалось ликвидировать только к позднему вечеру.

В этот же день произошло трагическое событие - на месте происшествия погиб мастер предприятия «Вода Крыма». Он тоже занимался ремонтом водовода.

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