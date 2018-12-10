Сильный ветер и мокрый снег: В Крым с 11 декабря придет похолодание
В Крыму со вторника, 11 декабря, на крымский полуостров придет похолодание. Это связано с выходом южного циклом, передали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
- Ночью 12 декабря в республике ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Местами очень сильные осадки, более 30 мм. Усиление восточного с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду. Также возможно отложение мокрого снега, гололед, гололедица, - добавили в пресс-службе.
Также в крымской столице 11 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют сильный дождь, переходящий в мокрый нег.
Кроме того возможно усиление восточного с переходом на северо-западный ветер 15-20 метров в секунду.
В МЧС Крыма попросили соблюдать необходимые меры безопасности при негоподе:
Так, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и дорожных знаков. Не нужно парковать машины рядом с крупными деревьями.
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