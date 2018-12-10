2018-12-10T17:02:18+03:00
Общество

Севастополец получит «колонию строгого режима» за 25 краж

А его подельник сядет почти на 3 года
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе мужчина сядет на 5 лет тюрьму за 25 краж. Фото: пресс-служба городского судаВ Севастополе мужчина сядет на 5 лет тюрьму за 25 краж. Фото: пресс-служба городского суда
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В Севастополе осудили двоих мужчин, которых подозревали в совершении краж. На счету у одного 25 преступлений, а у второго - 6, сообщили в пресс-службе городского суда.

42-летнему Севастополя, которого признали виновным в 25 кражах, вынесли приговор «5 лет в колонии строгого режима». Он воровал с апреля по июль 2017 года. Общая стоимость похищенного превысила 1 миллион рублей.

Из этих 25, 6 краж он совершил в сговоре со своим ранее судимым 35-летним товарищем. Его подельника приговорили 2,9 годам лишения свободы.

- В двух случаях целью преступлений стали государственные награды - у ветеранов труда украли Орден Трудовой Славы III степени и медаль «Ветеран Труда», - добавили в пресс-службе суда.

Также мужчины выплатят материальный ущерб пострадавшим. А имущество, которые они не успели продать, вернут законным владельцам.

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