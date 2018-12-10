Севастополец получит «колонию строгого режима» за 25 краж
В Севастополе осудили двоих мужчин, которых подозревали в совершении краж. На счету у одного 25 преступлений, а у второго - 6, сообщили в пресс-службе городского суда.
42-летнему Севастополя, которого признали виновным в 25 кражах, вынесли приговор «5 лет в колонии строгого режима». Он воровал с апреля по июль 2017 года. Общая стоимость похищенного превысила 1 миллион рублей.
Из этих 25, 6 краж он совершил в сговоре со своим ранее судимым 35-летним товарищем. Его подельника приговорили 2,9 годам лишения свободы.
- В двух случаях целью преступлений стали государственные награды - у ветеранов труда украли Орден Трудовой Славы III степени и медаль «Ветеран Труда», - добавили в пресс-службе суда.
Также мужчины выплатят материальный ущерб пострадавшим. А имущество, которые они не успели продать, вернут законным владельцам.