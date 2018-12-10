2018-12-10T17:53:18+03:00
Общество

Доходы Крыма за 11 месяцев выросли на 5 миллиардов рублей

Они увеличились на 16% по сравнению с 2017 годом
Александра КОРШУНОВА
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С января по ноябрь 2018 года доходы крымского бюджета выросли на 5 миллиардов рублей. В это количество вошли, как налоговые, так и неналоговые поступления, сообщила вице-премьер Республики Крым Ирина Кивико.

При этом собственные доходы республики увеличились на 16 процентов, по сравнению с прошлым годом. И достигли отметки в 36 миллиардов рублей.

Больше всего занимает налог на физических лиц - 43,1%, это 15,5 миллиарда рублей.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 миллиарда рублей, или более чем на 15%, - добавила Кивико.

Такому росту поспособствовало создание новых рабочих мест и поэтапное повышение заработной платы.

Второе место занял налог на прибыль - 6, 1 миллиарда рублей.

А третье - акцизы, почти 5 миллиардов рублей.

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