Доходы Крыма за 11 месяцев выросли на 5 миллиардов рублей
С января по ноябрь 2018 года доходы крымского бюджета выросли на 5 миллиардов рублей. В это количество вошли, как налоговые, так и неналоговые поступления, сообщила вице-премьер Республики Крым Ирина Кивико.
При этом собственные доходы республики увеличились на 16 процентов, по сравнению с прошлым годом. И достигли отметки в 36 миллиардов рублей.
Больше всего занимает налог на физических лиц - 43,1%, это 15,5 миллиарда рублей.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 2 миллиарда рублей, или более чем на 15%, - добавила Кивико.
Такому росту поспособствовало создание новых рабочих мест и поэтапное повышение заработной платы.
Второе место занял налог на прибыль - 6, 1 миллиарда рублей.
А третье - акцизы, почти 5 миллиардов рублей.