2018-12-11T09:42:04+03:00
Общество

В Керчи нашли останки 66 солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны

Многим из них не удалось вернуть имена
Александра КОРШУНОВА
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В Керчи обнаружили останки 66 солдат, которые погибли на полуострове во время Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Сергей Бороздин, специальные отряды ежегодно отправляются для поиска и увековечения памяти красноармейцев.

Он отметил, что сегодня эта деятельность объединяет сотни поисковиков.

- Они признаются: «Мы будто всегда на войне, а война всегда в нас», - отметил Бороздин.

Из 66 останков солдат, а 10 из них - в результате проведения вахты памяти «Аджимушкай-2018», 8 - при проведении Эльтигенской вахты, 18 - на территории Крепости Керчь, а остальных - при экстренных вызовах. К сожалению, не многим удалось вернуть имена.

В день неизвестного солдата восьмерых из них похоронили. А следующее захоронение панируется в апреле.

Кроме того, сейчас важная работа проводится по очистке земель от взрывоопасных предметов.

- Также в этом году проведена ревизия братских могил. С участием керченской молодежи состоялась постановка спектакля «Помните нас», - резюмировал Бороздин.

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