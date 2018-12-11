В Керчи нашли останки 66 солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны
В Керчи обнаружили останки 66 солдат, которые погибли на полуострове во время Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Сергей Бороздин, специальные отряды ежегодно отправляются для поиска и увековечения памяти красноармейцев.
Он отметил, что сегодня эта деятельность объединяет сотни поисковиков.
- Они признаются: «Мы будто всегда на войне, а война всегда в нас», - отметил Бороздин.
Из 66 останков солдат, а 10 из них - в результате проведения вахты памяти «Аджимушкай-2018», 8 - при проведении Эльтигенской вахты, 18 - на территории Крепости Керчь, а остальных - при экстренных вызовах. К сожалению, не многим удалось вернуть имена.
В день неизвестного солдата восьмерых из них похоронили. А следующее захоронение панируется в апреле.
Кроме того, сейчас важная работа проводится по очистке земель от взрывоопасных предметов.
- Также в этом году проведена ревизия братских могил. С участием керченской молодежи состоялась постановка спектакля «Помните нас», - резюмировал Бороздин.