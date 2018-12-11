Пост директора заповедника «Херсонес Таврический» покинула Светлана Мельникова

11 Дек. 10:07 2018-12-11T10:07:39+03:00

Она занимала эту должность с июня 2016 года

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Светлана Мельникова 10 декабря покинула пост директора музея-заповедника «Херсонес Таврический». Она занимала эту должность с июня 2016 года.

Она отметила, что за более чем 2 года и Херсонесский музей стали для нее очень близкими.

- Это были важные, трудные, наполненные интересной работой годы моей жизни. Здесь я встретила замечательных людей, поддержка которых помогала идти дальше. Оглядываясь назад, могу сказать, что рада тому, сколько удалось сделать нашему коллективу - от решения хозяйственных вопросов до создания экспозиций и выставок, получивших самые лестные оценки как профессионалов, так, что не менее важно, наших посетителей, - подчеркнула Мельникова.

Экс-директор также дополнила, что в будущем, насколько это будет возможно, станет поддерживать своих коллег в решении «общих для многих музеев и отечественной археологии задач».

В завершении она пожелала сотрудникам посетителям музея благополучия.

Сейчас исполняющим обязанности назначена первый заместитель директора Елена Морозова.