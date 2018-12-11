В Крыму с начала года отдохнули более 6 миллионов туристов
В Крыму на сегодняшний день отдохнули 6,6 миллиона туристов. Это на 28% выше, чем за аналогичный период 2017 года ,(5,2 миллиона путешественников), сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Он отметил, что более 1 миллиона туристов приехали в республику с Украины.
Волченко дополнил, что 47% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, 40% воспользовалась авиасообщением.
- В Новый год ожидается у нас более 150 тысяч туристов. Такие данные предоставили операторы по бронированию жилья. Они говорят, что не помнят таких цифр уже давно, - подчеркнул министр.
Также возрос и поток иностранных туристов в новогодние праздники. Транзитом из Москву в Крым забронировал авиабилеты из: Белоруссии, Киргизии, Германии, Израиля и Казахстана.
Волченко подчеркнул, что Крым готов к новогодним и рождественских праздникам.