2018-12-11T10:51:30+03:00
Общество

За год в Крыму отдохнули больше миллиона украинцев

Общее количество туристов - 6 миллионов 617 тысяч человек
Надежда ДАЦЮК
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Общий туристический поток на полуостров вырос на 28%Общий туристический поток на полуостров вырос на 28%Фото: Надежда ДАЦЮК
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Более 1 миллиона украинцев провели свой отпуск в этом году в Крыму.

- В Крыму отдохнули более 6 миллионов 617 тысяч человек, из них 1 миллион 053 тысячи – это граждане Украины, - министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Общий туристический поток на полуостров вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году он составлял 5, 216 миллиона человек.

Также на 30% вырос спрос на отдых в Крыму на новогодние праздники. По словам министра курортов и туризма, бронирование на зимние каникулы началось еще летом. На данный момент число броней на период новогодних праздников в Крыму составляет 150 тысяч. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, эта цифра может вырасти вдвое

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