Симферопольский ураган: Дерево упало на машины, и загорелась газовая труба
В центре Симферополя, на улице Богдана Хмельницкого, около Центра матери и ребенка из-за сильного ветра крупное дерево упало на припаркованные рядом легковые автомобили.
Теперь, из-за возникшего препятствия, пожарная машина не может проехать во двор напротив, где загорелась газовая труба.
- Взаимосвязь между событиями неизвестна, но произошли они одновременно. Я проходил в 9.30 - этого еще не было, а вышел в 9.50 уже произошло. Люди бездумно ходят прямо рядом с электропроводами, лежащими на дороге, - написал очевидец в группе «Автопартнер Крым».
А в соседнем дворе загорелась газовая труба. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Reno Fuego
Он попросил быть людей более осмотрительными, особенно в такие опасные моменты.
Напомним, в Симферополе с 11 декабря ожидается ухудшение погодных условий - усиление ветра, осадки: дождь и снег.
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