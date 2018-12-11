Симферопольский ураган: Дерево упало на машины, и загорелась газовая труба

11 Дек. 12:38 2018-12-11T12:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Симферополя, на улице Богдана Хмельницкого, около Центра матери и ребенка из-за сильного ветра крупное дерево упало на припаркованные рядом легковые автомобили.

Теперь, из-за возникшего препятствия, пожарная машина не может проехать во двор напротив, где загорелась газовая труба.

- Взаимосвязь между событиями неизвестна, но произошли они одновременно. Я проходил в 9.30 - этого еще не было, а вышел в 9.50 уже произошло. Люди бездумно ходят прямо рядом с электропроводами, лежащими на дороге, - написал очевидец в группе «Автопартнер Крым».

А в соседнем дворе загорелась газовая труба. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Reno Fuego

Он попросил быть людей более осмотрительными, особенно в такие опасные моменты.

Напомним, в Симферополе с 11 декабря ожидается ухудшение погодных условий - усиление ветра, осадки: дождь и снег.