Жительница Севастополя отсудила у соседей дорожку к своей даче

11 Дек. 13:01 2018-12-11T13:08:25+03:00

Она добилась права на проход по двум чужим земельным участкам

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В Нахимовский районный суд Севастополя поступила жалоба от хозяйки участка в садовом товариществе «Дружба». Соседи так огородили свою землю, что женщина не могла пройти к своей даче и подвести к ней коммуникации.

- Районный суд отказал в удовлетворении иска, однако Севастопольский городской суд поправил коллег, - сообщает пресс-секретарь Севастопольского горсуда София Яковенко, - в исключительных случаях право собственности на землю может быть ограничено путем установления сервитута, то есть права ограниченного пользования третьими лицами.

И эта ситуация, когда нельзя пройти к участку или провести к нему коммуникации, и есть такой исключительный случай.

В итоге суд установил бессрочный частный сервитут площадью 17 кв. м. по двум земельным участкам. Судебные тяжбы заняли более года.

В Севастополе земля в большой цене и поэтому нередко "земельный" вопрос становится предметом судебных разбирательств. Да и есть такие участки, где дом может запросто сползти в Черное море.