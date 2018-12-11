На улице Маршала Жукова в Симферополе не будет воды до вечера 11 декабря

11 Дек. 13:07 2018-12-11T13:07:26+03:00

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В Симферополе до вечера вторника не будет воды на улице Маршала Жукова – произошла еще одна авария на водопроводе, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по ул. М. Жукова, 15, с 12:00 до 17:00 ограничено водоснабжение микрорайонов М. Жукова, Верхнее, Нижнее плато, — уточнили в администрации.

Также без воды пока что остаются жители микрорайона Марьино и нескольких сел Симферопольского района. В понедельник вечером там произошла авария. До 17.00 ремонт на водопроводе продолжится.

Напомним, около 200 тысяч жителей Симферополя с вечера субботы остались без воды. Прорвало водопроводную трубу в центре города. При ремонте погиб рабочий ГУП «Вода Крыма».