До конца недели в Крыму назначат министров ЖКХ и строительства
В Крыму до конца текущей недели планируется назначить министра ЖКХ и главу Минстроя и архитектуры республики.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, новый министр строительства доведет «до логического завершения все проекты, начатые в предыдущие годы».
- По министреству жилищно-коммунального хозяйства есть несколько кандидатур, которые сегодня рассматриваются. Думаю, до пятницы тоже решим этот вопрос, - отметил Аксенов.
А вот отставка Кононова (экс-министра ЖКХ - прим.ред.) обусловлена необходимостью реорганизации в данном министерстве.
- К сожалению, та структура управления, которая была выстроена, показала себя неэффективно в ряде направлений, - резюмировал глава республики.
Напомним, Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В будущем также планируется объединить Минстрой со Службой капстроительства РК.