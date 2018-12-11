2018-12-11T13:27:59+03:00
Общество

До конца недели в Крыму назначат министров ЖКХ и строительства

Эти вопросы хотят решить до пятницы
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму до конца текущей недели планируется назначить министра ЖКХ и главу Минстроя и архитектуры республики.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, новый министр строительства доведет «до логического завершения все проекты, начатые в предыдущие годы».

- По министреству жилищно-коммунального хозяйства есть несколько кандидатур, которые сегодня рассматриваются. Думаю, до пятницы тоже решим этот вопрос, - отметил Аксенов.

А вот отставка Кононова (экс-министра ЖКХ - прим.ред.) обусловлена необходимостью реорганизации в данном министерстве.

- К сожалению, та структура управления, которая была выстроена, показала себя неэффективно в ряде направлений, - резюмировал глава республики.

Напомним, Сергей Кононов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В будущем также планируется объединить Минстрой со Службой капстроительства РК.

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