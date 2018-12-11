Три иностранца-домушника обокрали севастопольцев на 1 миллион рублей
В Севастополе правоохранители задержали троих иностранцев, от 35 до 48 лет, которые крали личные вещи городских жителей из их домов. К преступлениям они тщательно готовились - выжидали, когда домочадцы будут на работе.
Как сообщили в УМВД России по Севастополю, мужчины приезжали на своих машинах с окраин города-героя, где временно арендовали жилье.
- В качестве объектов для совершения краж «домушники» выбирали исключительно квартиры многоэтажных домов. Убедившись, что хозяева отсутствуют, они открывали замок входной двери с помощью отмычек и проникали внутрь, - добавили в пресс-службе.
Преступники похищали ювелирные изделия и деньги. Сейчас установлено три факта кражи из квартир на общую сумму 1,3 миллиона рублей.
Когда правоохранители осмотрели дома подозреваемых, то нашли там «121 ювелирное изделие, приспособления для вскрытия замков и три автомобиля».
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Сейчас они находятся под стражей.