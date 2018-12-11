Из-за забытой свечи в Бахчисарайском районе сгорело полдома
В службе спасения поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе горит одна из частей одноэтажного жилого дома, который разделен на двух хозяев.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, туда сразу выехали спасатели.
Выяснилось, что существует угроза распространения огня на вторую часть дома и стоящие рядом постройки.
- Специалисты оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара, - добавили в МЧС.
В нем оставили горящую свечу. Фото: пресс-служба МЧС РК
Огонь тушили полтора часа. К счастью, удалось локализовать и не допустить его распространения на вторую часть дома. Пострадавших нет.
На пожаре полностью уничтожена мебель, личные вещи, техника, а также произошло обрушение кровли. В целом площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
По предварительной версии, это произошло "по причине нарушения правил пожарной безопасности при использовании источника открытого огня" - оставленная горящая свеча.
Окончательную причину устанавливают эксперты.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»