2018-12-11T15:13:40+03:00
Общество

Из-за забытой свечи в Бахчисарайском районе сгорело полдома

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
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В Бахчисарайском районе сгорело полдома. Фото: пресс-служба МЧС РКВ Бахчисарайском районе сгорело полдома. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В службе спасения поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе горит одна из частей одноэтажного жилого дома, который разделен на двух хозяев.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, туда сразу выехали спасатели.

Выяснилось, что существует угроза распространения огня на вторую часть дома и стоящие рядом постройки.

- Специалисты оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара, - добавили в МЧС.

В нем оставили горящую свечу. Фото: пресс-служба МЧС РК

В нем оставили горящую свечу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Огонь тушили полтора часа. К счастью, удалось локализовать и не допустить его распространения на вторую часть дома. Пострадавших нет.

На пожаре полностью уничтожена мебель, личные вещи, техника, а также произошло обрушение кровли. В целом площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

По предварительной версии, это произошло "по причине нарушения правил пожарной безопасности при использовании источника открытого огня" - оставленная горящая свеча.

Окончательную причину устанавливают эксперты.

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