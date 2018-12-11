2018-12-11T15:52:17+03:00
Общество

В Ленинском районе Крыма обезвредили 3 зажигательных авиабомбы времен ВОВ

Там нашли еще и один взрыватель
Александра КОРШУНОВА
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В Ленинском районе Крыма жители обнаружили опасные предметы. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РКВ Ленинском районе Крыма жители обнаружили опасные предметы. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК
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Три зажигательных авиабомбы и один взрыватель времен Великой Отечественной войны уничтожили в Ленинском районе Крыма.

Каждая из бомбы весом по 50 килограммов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК.

Об опасной находке сообщили местные жители. Именно они и нашли два металлических предмета. По внешнему виду они напоминали авиабомбы на открытой территории, бывшего военного полигона Багерово.

В ходе работы специалисты-пиротехники обнаружили еще два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Они все сохранили боевую способность и представляли угрозу жизни и здоровью людей, - добавили в пресс-службе.

Предметы извлекли и доставили на полигон, где их и уничтожили. После подрыва провели повторное обследование территории на наличие опасных предметов. Их там не обнаружили.

Спасатели подчеркнули, что, если вы нашли подозрительную вещь, то нужно немедленно сообщить по номеру «101».

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