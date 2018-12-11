2018-12-11T16:19:08+03:00
Происшествия

В Севастополе вор-наркоман срывал золотые цепочки с одиноких женщин

Вырученные деньги он тратил на себя
Александра КОРШУНОВА
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Правоохранители задержали подозреваемого в кражах ювелирных изделий 35-летнего мужчину, жителя Севастополя. Он оказался наркоманом, который уже ранее судим за совершение грабежей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крыму.

В качестве «жертв» он выбирал одиноко идущих по улице женщин.

- Преступник подбегал к своей жертве сзади, срывал с шеи золотую цепочку и скрывался, - добавили в пресс-службе.

Ювелирные изделия он продавал случайным знакомым, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Сейчас полицейские установили три факта открытого хищения на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

Следственные действия в отношении мужчины продолжаются.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали трех иностранцев-домушников, которые обворовывали местных жителей.

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