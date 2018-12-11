В Севастополе вор-наркоман срывал золотые цепочки с одиноких женщин
Правоохранители задержали подозреваемого в кражах ювелирных изделий 35-летнего мужчину, жителя Севастополя. Он оказался наркоманом, который уже ранее судим за совершение грабежей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Крыму.
В качестве «жертв» он выбирал одиноко идущих по улице женщин.
- Преступник подбегал к своей жертве сзади, срывал с шеи золотую цепочку и скрывался, - добавили в пресс-службе.
Ювелирные изделия он продавал случайным знакомым, а вырученные деньги тратил на свои нужды.
Сейчас полицейские установили три факта открытого хищения на общую сумму 1,7 миллиона рублей.
Следственные действия в отношении мужчины продолжаются.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе полицейские задержали трех иностранцев-домушников, которые обворовывали местных жителей.