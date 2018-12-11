11 Дек. 16:50 2018-12-11T16:50:41+03:00

В Севастополе из-за плохой погоды перестали ходить паромы и пассажирские катера Фото: Александра КОРШУНОВА

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Во вторник, 11 декабря, в Севастополе из-за ухудшения погодных условий с 16.10 прекращена работа пассажирских катеров и паромов. Сейчас между площадью Нахимова и Захарова работает автобусный маршрут, сообщили в пресс-службе Правительства города-героя.

- До возобновления работы катеров и паромов на линии будет работать 40 автобусов, - добавили в Правительстве.

По прогнозу местного гидрометцентра, во второй половине дня 11 декабря в Севастополе ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду, очень сильный дождь. Видимость: 2-4 километра

Также в городе объявлено штормовое предупреждение из-за волн в 4 балла.

Кроме того, в чрезвычайном ведомстве просят водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Погода должна наладиться к 13 декабря. Ветер изменится на западный - 9-14 метров в секунду.