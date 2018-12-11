В Кировском районе задержали 20-летнего парня с коноплей

11 Дек. 17:35 2018-12-11T18:33:22+03:00

В Кировском районе задержали парня с коноплей. Фото: пресс-служба МВД по РК

Он пытался скрыться от полицейских

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Сотрудники правоохранительных органов в районе села Льговское Кировского района задержали парня, который проигнорировал просьбу сотрудников ДПС остановиться. После этого началось преследования его автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по РК, через несколько метров молодой человек остановил машину. После он выскочил из автомобиля и принялся бежать.

Но ему это сделать не удалось - поймал полицейский.

Когда начали осматривать машину задержанного, в нем нашли 115 граммов конопли.

Задержание 20-летнего парня в Кировском районе.В Кировском районе Крыма задержали парня, который вез с собой 115 граммов конопли. Видео: пресс-служба МВД по РК

- Ранее судимый 20-летний житель сознался в хранении наркотиков. Он объяснил, что конопля предназначалась для дальнейшего личного употребления, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе задержали вора-наркомана, который срывал золотые цепочки с одиноких женщин.