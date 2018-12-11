2018-12-11T17:52:54+03:00
Общество

В симферопольском «Марьино» вода появится в ночь с 11 на 12 декабря

Там 10 декабря произошла авария
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе в микрорайоне «Марьино» холодная вода появится в ночь с 11 на 12 декабря. Сейчас водоснабжение по-прежнему ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Напомним, в понедельник, 10 декабря, в 17.00 там произошла авария. Сейчас ведутся восстановительные работы.

В «Марьино» воды нет на улицах: Беспалова, Первомайской, Ломоносова, Курортной, Радищева, Гончарова, Лескова, Плотинной, Пирогова, Рылеева, Симферопольской, Промышленной, Чекистов и тд.

Также ограничения коснулись сел Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово.

На предприятии предупредили, что возможны перебои водоснабжения микрорайона «Марьино-Украинка» и прилегающих садовых товариществ.

Кром того, на улице Маршала Жукова в Симферополе не будет воды до вечера 11 декабря. Там тоже произошла авария на водопроводе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов