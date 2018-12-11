В симферопольском «Марьино» вода появится в ночь с 11 на 12 декабря

11 Дек. 17:52 2018-12-11T17:52:54+03:00

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В Симферополе в микрорайоне «Марьино» холодная вода появится в ночь с 11 на 12 декабря. Сейчас водоснабжение по-прежнему ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Напомним, в понедельник, 10 декабря, в 17.00 там произошла авария. Сейчас ведутся восстановительные работы.

В «Марьино» воды нет на улицах: Беспалова, Первомайской, Ломоносова, Курортной, Радищева, Гончарова, Лескова, Плотинной, Пирогова, Рылеева, Симферопольской, Промышленной, Чекистов и тд.

Также ограничения коснулись сел Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово.

На предприятии предупредили, что возможны перебои водоснабжения микрорайона «Марьино-Украинка» и прилегающих садовых товариществ.

Кром того, на улице Маршала Жукова в Симферополе не будет воды до вечера 11 декабря. Там тоже произошла авария на водопроводе.