Под Симферополем два автомобиля столкнулись "лоб в лоб"
Под селом Новозбурьевка в Симферопольском районе столкнулись два автомобиля. От удара обе машины сильно пострадали.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла в ночь на среду, 12 декабря. Из-за сильного снегопада дорога стала скользкой, и один из автомобилей вынесло на встречную полосу.
Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
По словам очевидцев, никто не пострадал.
- Все живы, беленький таз выкинуло на встречку, я видел это все в первые минуты, - написал в соцсети симферополец Арсен Хайбуллаев.
Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
Напомним, 11-12 декабря в Симферополе - штормовое предупреждение. Днем ранее ветер валил деревья на автомобили, из-за ливня затапливало улицы. Вечером 11 декабря дождь сменился снегом.
Ранее в МЧС предупредили, что в непогоду будут закрывать для движения некоторые особо опасные участки трасс, в частности - горные дороги.