2018-12-12T08:46:06+03:00
Происшествия

Под Симферополем два автомобиля столкнулись "лоб в лоб"

По словам очевидцев, одну из машин занесло в снегопад [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Под селом Новозбурьевка в Симферопольском районе столкнулись два автомобиля. От удара обе машины сильно пострадали.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла в ночь на среду, 12 декабря. Из-за сильного снегопада дорога стала скользкой, и один из автомобилей вынесло на встречную полосу.

Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

По словам очевидцев, никто не пострадал.

- Все живы, беленький таз выкинуло на встречку, я видел это все в первые минуты, - написал в соцсети симферополец Арсен Хайбуллаев.

Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Напомним, 11-12 декабря в Симферополе - штормовое предупреждение. Днем ранее ветер валил деревья на автомобили, из-за ливня затапливало улицы. Вечером 11 декабря дождь сменился снегом.

Ранее в МЧС предупредили, что в непогоду будут закрывать для движения некоторые особо опасные участки трасс, в частности - горные дороги.

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