В Симферополе у фуры на ходу оторвались колеса
В Симферополе у фуры на ходу оторвались сразу два колеса. Это произошло на пересечении улиц Калинина и Жигалиной.
Как сообщили очевидцы в соцсети в группе «Автопартнер Крым», при инциденте никто не пострадал.
Также опубликовали и видео с места происшествия.
В Симферополе у фуры оторвало колеса.В Симферополе у фуры на ходу оторвало два колеса. Видео: Оксана Владимировна
- Не дай Бог в такую ситуацию попасть, так еще и в такую погоду, - написал один из пользователей.
Кстати, под Симферополем два автомобиля столкнулись "лоб в лоб". По словам очевидцев, одну из машин занесло в снегопад. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Напомним, 11-12 декабря в Симферополе объявили штормовое предупреждение. Днем ранее ветер валил деревья на автомобили, из-за ливня затапливало улицы. Вечером 11 декабря дождь сменился снегом.
А в Севастополе из-за непогоды перестали ходить паромы и пассажирские катера.