2018-12-12T09:37:22+03:00
Происшествия

В Симферополе у фуры на ходу оторвались колеса

К счастью, никто не пострадал [видео]
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе у фуры на ходу оторвало колеса. Фото: скриншот из видеоВ Симферополе у фуры на ходу оторвало колеса. Фото: скриншот из видео
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В Симферополе у фуры на ходу оторвались сразу два колеса. Это произошло на пересечении улиц Калинина и Жигалиной.

Как сообщили очевидцы в соцсети в группе «Автопартнер Крым», при инциденте никто не пострадал.

Также опубликовали и видео с места происшествия.

В Симферополе у фуры оторвало колеса.В Симферополе у фуры на ходу оторвало два колеса. Видео: Оксана Владимировна

- Не дай Бог в такую ситуацию попасть, так еще и в такую погоду, - написал один из пользователей.

Кстати, под Симферополем два автомобиля столкнулись "лоб в лоб". По словам очевидцев, одну из машин занесло в снегопад. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Напомним, 11-12 декабря в Симферополе объявили штормовое предупреждение. Днем ранее ветер валил деревья на автомобили, из-за ливня затапливало улицы. Вечером 11 декабря дождь сменился снегом.

А в Севастополе из-за непогоды перестали ходить паромы и пассажирские катера.

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