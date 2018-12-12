Под Николаевкой в грязи застрял «ЗАЗ» с людьми
В Симферопольском районе, недалеко от поселка Николаевка, в грязи застрял легковой автомобиль «ЗАЗ». В нем находились 3 человека.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, им на помощь сразу выехали спасатели.
Когда специалисты прибыли на место, они связались с пострадавшими, чтобы уточнить, где именно они находятся.
Работа осложнялась еще и тем, что грунт на пути следования к пострадавшим был очень сильно размыт.
- Трое пострадавших находились в районе озера Багалы на побережье Черного моря, между Николаевкой и поселком Фрунзе. После этого с пассажирами установили визуальный контакт и приступили к их эвакуации в безопасное место, - отметил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.
Пострадавших доставили в Николаевку, в дальнейшей помощи они не нуждались.
При таких погодных условиях в МЧС попросили не съезжать с асфальтированной дороги.