Под Николаевкой в грязи застрял «ЗАЗ» с людьми

12 Дек. 11:57 2018-12-12T11:57:33+03:00

Под Николаевкой застрял "ЗАЗ" с людьми. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Симферопольском районе, недалеко от поселка Николаевка, в грязи застрял легковой автомобиль «ЗАЗ». В нем находились 3 человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, им на помощь сразу выехали спасатели.

Когда специалисты прибыли на место, они связались с пострадавшими, чтобы уточнить, где именно они находятся.

Работа осложнялась еще и тем, что грунт на пути следования к пострадавшим был очень сильно размыт.

- Трое пострадавших находились в районе озера Багалы на побережье Черного моря, между Николаевкой и поселком Фрунзе. После этого с пассажирами установили визуальный контакт и приступили к их эвакуации в безопасное место, - отметил министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

Пострадавших доставили в Николаевку, в дальнейшей помощи они не нуждались.

При таких погодных условиях в МЧС попросили не съезжать с асфальтированной дороги.