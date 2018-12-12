Украинец пытался попасть в Крым по поддельному паспорту

12 Дек. 12:42 2018-12-12T14:52:45+03:00

Он заплатил за него 1000 долларов

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Житель Украины пытался попасть в Крым через пункт пропуска «Армянск» по поддельному паспорту. Ему его выдали в Николаевской области в 2008 году, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по РК.

59-летний мужчина признался, что он приехал в Крым из Днепропетровска 10 лет назад. После этого он работал таксистом в Ялте.

- Он потерял свой паспорт и понял, что без документов не сможет вернуться на Украину. И через сомнительные криминальные связи купил новый документ, за который отдал 1000 долларов США, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас украинец находится по стражей, в следственном изоляторе.

А в августе 2018 года на границе задержали молдованина без документов. Он хотел трудоустроиться на полуострове после бесплатной работы на скотобойне в Херсонской области.