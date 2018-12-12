Украинец пытался попасть в Крым по поддельному паспорту
Житель Украины пытался попасть в Крым через пункт пропуска «Армянск» по поддельному паспорту. Ему его выдали в Николаевской области в 2008 году, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по РК.
59-летний мужчина признался, что он приехал в Крым из Днепропетровска 10 лет назад. После этого он работал таксистом в Ялте.
- Он потерял свой паспорт и понял, что без документов не сможет вернуться на Украину. И через сомнительные криминальные связи купил новый документ, за который отдал 1000 долларов США, - добавили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Сейчас украинец находится по стражей, в следственном изоляторе.
А в августе 2018 года на границе задержали молдованина без документов. Он хотел трудоустроиться на полуострове после бесплатной работы на скотобойне в Херсонской области.