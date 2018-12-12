2018-12-12T14:52:45+03:00
Общество

Украинец пытался попасть в Крым по поддельному паспорту

Он заплатил за него 1000 долларов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинец хотел проехать в Крым по поддельному паспортуУкраинец хотел проехать в Крым по поддельному паспортуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Житель Украины пытался попасть в Крым через пункт пропуска «Армянск» по поддельному паспорту. Ему его выдали в Николаевской области в 2008 году, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по РК.

59-летний мужчина признался, что он приехал в Крым из Днепропетровска 10 лет назад. После этого он работал таксистом в Ялте.

- Он потерял свой паспорт и понял, что без документов не сможет вернуться на Украину. И через сомнительные криминальные связи купил новый документ, за который отдал 1000 долларов США, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас украинец находится по стражей, в следственном изоляторе.

А в августе 2018 года на границе задержали молдованина без документов. Он хотел трудоустроиться на полуострове после бесплатной работы на скотобойне в Херсонской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов