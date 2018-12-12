2018-12-12T15:21:26+03:00
Происшествия

В Крыму без электричества остались примерно 90 тысяч человек

Без света - около 125 населенных пунктов
Анастасия ЖУКОВА
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На социальных объектах запустили генераторыНа социальных объектах запустили генераторыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Из-за непогоды в Крыму без света остались около 125 населенных пунктов - примерно 90 тысяч потребителей.

Больше всего пострадавших - в северо-восточной полуострова: в Кировском, Раздольненском, Джанкойском, Советском, Красногвардейском и Нижнегорском районах.

- Работа (по восстановлению электросетей, - ред.) ведется в круглосуточном режиме. Прошу жителей районов набраться терпения и приношу извинения за временные неудобства, – сказал вице-премьер Игорь Михайличенко.

Напомним, причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.

Игорь Михайличенко заверил, что власти задействовали для устранения последствий непогоды все силы и средства. Работает 141 ремонтно-восстановительная бригада, на 25 социально значимых объектах запустили автономные источники питания, в соцучреждения направили оперативные группы главка МЧС.

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