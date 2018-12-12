2018-12-12T14:35:27+03:00
Общество

Первым замминистра экономразвития Крыма стала Ирина Бойко

Ранее она была замом экс-главы Симферополя Игоря Лукашева
Александра КОРШУНОВА
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Новый первый заместитель в министерстве экономического развития Крыма Ирина Бойко. Фото: Facebook БойкоНовый первый заместитель в министерстве экономического развития Крыма Ирина Бойко. Фото: Facebook Бойко
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Ирину Бойко назначили первым заместителем министра экономического развития Крыма. До этого она занимала аналогичную должность, но в симферопольской администрации, когда ее главой был Игорь Лукашев.

Не так давно он написал заявление "по собственному", сейчас его обязанности временно исполняет Наталья Маленко, бывший вице-спикер Госсовета РК.

Как сообщается на официальном портале правительства РК, указ о назначении Бойко на новое место работы Сергей Аксенов подписал в среду, 12 декабря.

- Постановляю: назначить Ирину Васильевну Бойко на должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым, - написано в указе.

Напомним, не так давно в республике назначили нового министра экономразвития, ею стала Людмила Бланк. До этого ведомством курировала Наталья Чабан, которая подала в отставку.

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