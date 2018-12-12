2018-12-12T16:22:43+03:00
Происшествия

Сотрудник госпредприятия «Лоцман-Крым» отправится в колонию из-за смерти моряка

Трагедия произошла в Керченском проливе
Анастасия ЖУКОВА
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Судоходство в Керченском проливе очень активноеСудоходство в Керченском проливе очень активноеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудник ГУП РК «Лоцман-Крым» отправится в колонию из-за смерти боцмана.

Трагедия произошла в Керченском проливе. Виновный управлял лоцманским катером и выбрал небезопасную скорость, в результате - столкнулся со встречным буксиром.

- Форштевень лоцманского катера врезался в фальшборт буксира, и прижал находившегося на нем боцмана к внешней переборке надстройки буксира. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном комитете.

Следователи провели комплекс судебных экспертиз и сумели собрать неопровержимую доказательную базу. Керченский городской суд признал сотрудника госпредприятия виновным в нарушении правил безопасности движения морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Мужчине присудили два года лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии-поселении. Управлять морским транспортом он не сможет еще три года после освобождения.

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