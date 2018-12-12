Восемь крымчан получили первые паспорта из рук министра внутренних дел РК

12 Дек. 16:15 2018-12-12T16:15:52+03:00

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Министр внутренних дел РК, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров вручил восьмерым крымчанам, отличникам на учебе, первые паспорта. Сегодня, 12 декабря, отмечают День конституции России.

- Вручение паспортов проявившим себя в учебе и творчестве молодым россиянам в день государственного праздника должно стать хорошей традицией, – подчеркнул министр внутренних дел по Республике Крым. – Событие это волнительное и для тех, кто его получает, и для нас, представителей государства.

Юные крымчане получили паспорта в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России». Вручение прошло в симферопольской гимназии №1.

Для участников мероприятия провели экскурсию по музею гимназии. Кроме того, прошла встреча с активом крымского регионального отделения Российского союза молодежи, а также представителями ветеранских и патриотических организаций Крыма.