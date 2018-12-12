2018-12-12T17:44:49+03:00
Общество

15 пострадавших при взрыве в Керченском коллеже остаются в больницах

Еще 13 человек проходят лечение амбулаторно
Александра КОРШУНОВА
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Трагедия в Керченском колледже произошла 17 октября 2018 годаТрагедия в Керченском колледже произошла 17 октября 2018 годаФото: Надежда ДАЦЮК
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В больницах остаются 15 человек, которые пострадали при трагедии в Керченском политехническом колледже. Из них в стационаре находятся 11 детей.

По данным Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи РК, на 11 декабря из больниц выписано 39 человек. Сейчас на амбулаторном лечении остается 13 человек, из них 10 детей.

- Так в больнице Керчи на стационарном лечении находится 1 человек (переведен из больницы Краснодара), его состояние оценивается как «средне тяжелое». В Москве лечатся еще 13 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще один пострадавший находится в Краснодаре. Это ребенок в состоянии средней тяжести, - добавили в Центре.

Напомним, 52 семьи пострадавших получили выплаты по 500 тысяч рублей. Из республиканского бюджета выделили на эти цели 26 миллионов рублей. 20 семей погибших получили по 1 миллиону рублей.

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